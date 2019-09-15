2019/09/15 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aPEBXz_70jc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الجمهورية د. برهم صالح حول أكمال مسودة مشروع قانون العنف الأسري) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس الجمهورية د. برهم صالح حول أكمال مسودة مشروع قانون العنف الأسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).