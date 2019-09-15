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شاهد بالفيديو.. برهم صالح: قانون مناهضة العنف ضد المرأة يهدف الى حماية الاسرة


شاهد بالفيديو.. برهم صالح: قانون مناهضة العنف ضد المرأة يهدف الى حماية الاسرة
2019/09/15 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: eyCtDRuplAQ

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