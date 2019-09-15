تظاهرة حاشدة واحراق اطارات من عشيرة محافظ الديوانية

2019/09/15 | 22:57

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شهد قضاء الحمزة شرقي بمحافظة الديوانية، مساء اليوم الاحد، تظاهرة حاشدة نظمتها عشيرة محافظ الديوانية زهير الشعلان رفضا لمحاولات أعضاء في مجلس المحافظة لاقالته.

وافادت مصادر

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