2019/09/15 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابدى رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، اليوم الاحد، استعداده لتسلم منصب نائب رئيس الجمهورية اذا ما انيط به، وفيما اكد بالوقت ذاته عدم وجود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سليم الجبوري يكشف حقيقة اقترابه من منصب نائب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سليم الجبوري يكشف حقيقة اقترابه من منصب نائب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).