خالد حسن يوسف - الصومال والأطماع الإثيوبية والإماراتية

2019/09/15 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # الصومال والأطماع العسكرية الإثيوبية والإماراتية.شبة جزيرة الصومال ذات أهمية الجيوسياسية، كانت كذلك تاريخيا، وحاليا اجتمعت على أراضيه ومياهه قوى خارجية عديدة أوجدت لذاتها مؤطى قدم في الصومال وجيبوتي، وبعضها من خلال احتلاله الأراضي الصومالية في الاوجادين والجنوب الغربي الصومالي، ممثلين في إثيوبيا وكينيا.ناهيك عن القوات الافريقية المتواجدة في الصومال من خلال واجهة الأمن ومحاربة الا......

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