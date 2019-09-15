عماد علي - المطلوب من المثقف العراقي امام كوردستان

2019/09/15 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي لا اريد ان اعرّف المثقف الذي يحمل اوجه متعددة، و الاهم من هذا انه يدعي ان ما يحمله بانه هو صلب الثقافة القحة المجردة التي لا دخل لها بالمساحات الضيقة من النظرة الى الحياة اوالى المواضيع المختلفة وفق المنظور الخاص النابع من خلفية المثقف المقيّم وفق قياسات متبعة و عامة و من خلال دائرة سياسية.اي النظر الى كافة الامور التي تخص الانسان بنظرة يمكن ان يدعيها انسانية نابعة من ما تتطلبه حياة الناس من اجل......

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