2019/09/15 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليد جاسم الزبيدي/ العراق

أفنيتُ شعري في الرثاءِ ولمْ أزلْ..والغيرُ يمدحُ أو يطوّحُ بالغزلْ..تعمى العيونُ إذا ترنّمَ شادنٌصمّ الأذانِ وألسنٌ تشكو الشللْ..ما بيننا الأحياءُ تُبدعُ ثورةًوتطوفُ، كعبتُها: المعاني والجملْ..ما بيننا الأحياءُ صورةُ قابلٍيُشجي، يُشنّفُ،زخرفاتٌ من شُعلْ..ما بيننا الأقمارُ كأسٌ ملهمٌرشفاتُهُ، سكراتُهُ، جنيُ العسلْ..ما بالُ جنّ الشعرِ يندبُ هاتفاًحصدَ القرائحَ في قصورٍ، في الطللْ..ما بالُ جنّ الشعرِ صارَ مشاكساًبينَ الحداثةِ واصطراعٍ للمللْ..الاختلافُ تنوّعٌ في لوحةٍألوانُها تُذكي التحاورَ والجدلْ..فالنثرُ عقلٌ، ومضةٌ بنيانهُيعطي الوجودَ حضارةً فيها أملْ..والحرّ تفعيلٌ يشدّ عبابهُحبلٌ من الاحلامِ يمسكهُ زحلْ..والشاعرُ الشعبيّ غُرّةُ أمّةٍتاريخُها، ولسانُها، وبهِ المثلْ..ما بالُ وحيّ الشّعرِ يمطرُ أدمعاًويحَ الحروفَ وقد تلبّسها الخجلْ..إنْ كانَ وحيُ الشّعرِ يربطُ مقوليلا مرحباً ألقاهُ، لا سهلاً نزلْ..دعني أقولُ ففي الكلامِ مرارةٌعمّا تجيشُ بهِ الصدورُ وذي المُقلْ..كمْ راحلٍ صرْنا نمجّدُ حرفَهُوالمنشدونَ هنا كأنهمُ الوشلْ..مَنْ (للبياتي) حيثُ هشّمَ عمرَهُمتغرّبٌ ومُغيّبٌ يشكو المللْ..أمْ منْ لفخرِ فراتِنا ولدجلةٍ(لأبي فراتٍ) حيثُ حرفُكَ لا يُشلْ..أمْ منْ لـ(رشدي) أو لـ(بُلند) الذيجُبلتْ عليهِ مصائبٌ منها نهلْ..أمْ منْ لـ(مردان) الذي ينأى بهِالنسيانُ واستشرى بأردانِ الخبلْ..لا نحتفي بالشعرِ إذْ هو حاضرٌبل نرتجيهِ ونستفيقُ إذا رحلْ..!بالأمسِ كانَ مغرّداً ما بيننالا يطربُ الحيّ الذي فيهِ ابتهلْ..بالأمسِ يكتبُ والقوافيَ نارُهُلا ليسَ منّأ منْ تفقّدَ أوْ سألْ..قلْ للمقاهي كيفَ ضجّ لقاؤهُولصورةٍ رُسمتْ وبيتٍ في عجلْ..يا راثياً طبعُ الرّثاءِ تمزّقٌوتوحّدٌ يمشي، يُعثّرُهُ الوجلْ..إنّي أنا المرثيّ أندبُ ساعتيولأنّ شعري لا يحُرّكُ ذا الجبلْ..فمتى ستُقرأ أحرفي ولسانُهاسيجيبُني، إرحلْ وننعتُكَ: البطلْ..!

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