عشيرة الخزاعل تقطع طريقاً عاماً في الديوانية

2019/09/15 | 23:08

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خاص :سومر نيوز

قطع الطريق العام في قضاء الحمزة (صوب الخزاعل) بسبب اقالة الشيخ زهير الخزعلي من منصب محافظ الديوانية

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