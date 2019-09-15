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عشيرة الخزاعل تقطع طريقاً عاماً في الديوانية


عشيرة الخزاعل تقطع طريقاً عاماً في الديوانية
2019/09/15 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

خاص :سومر نيوز

قطع الطريق العام في قضاء الحمزة (صوب الخزاعل) بسبب اقالة الشيخ زهير الخزعلي من منصب محافظ الديوانية

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