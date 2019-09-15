2019/09/15 | 23:12

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فشل جلسة التصويت على اقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان

تأریخ التحریر: : 2019/9/15 23:01

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{الديوانية:الفرات نيوز} فشل مجلس محافظة الديوانية على عقد جلسة طارئة للتصويت على اقالة المحافظ زهير الشعلان..يتبع

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