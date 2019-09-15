2019/09/15 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت وزيرة التعليم العالي السودانية، انتصار الزين صغيرون، الأحد، أن مجلس الوزراء، برئاسة عبدالله حمدوك، قرر في آخر اجتماعاته إقالة رؤساء الجامعات الحكومية التي يصل عددها لحوالي 40 جامعة.

وقالت ”انتصار“ عندما كانت تخاطب عاملين محتجين بإحدى الجامعات اليوم الأحد، إن القرار المتوقع إعلانه قريبًا، كان أحد مطالب ثورة كانون الأول/ديسمبر الماضي.ووضع الرئيس المخلوع عمر البشير، ضمن سلطاته، تعيين وإقالة رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى جمعه سلطات تعيين وإقالة مديري بعض الهيئات الحكومية والأجهزة كالتلفزيون والإذاعة.وطالبت قطاعات عديدة في السودان، عقب تشكيل الحكومة الانتقالية، بإعفاء جميع قادة الخدمة المدنية في البلاد، باعتبار أنهم ”يدينون بالولاء لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.وقال التجمع، إنه يعتزم مخاطبة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك حول قضية نقابات واتحادات النظام السابق التي أصدر المسجل العام السوداني قرارًا بالتمديد لمجالسها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان.. إقالة جماعية لرؤساء الجامعات الحكومية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان.. إقالة جماعية لرؤساء الجامعات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).