انتخابات الرئاسة التونسية: نسبة المشاركة بلغت نحو 45 بالمئة

2019/09/15 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ان نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تجازت الـ45 بالمئة.

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