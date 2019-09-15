2019/09/15 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | استقالة #عبدالمهدي امر متوقع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Z1uxMLeYy7k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | استقالة #عبدالمهدي امر متوقع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم | استقالة #عبدالمهدي امر متوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).