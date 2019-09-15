2019/09/15 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

احرز فريق الجيش لقب بطولة اندية العراق لكرة الماء التي نظمها الاتحاد المركزي للسباحة في مسبح الشعب الاولمبي، والتي استمرت لأربعة ايّام.

وشارك في المنافسات ثمانية اندية هي الجيش والشرطة والاعظمية والجنسية والسلام والدفاع المدني والحشد وغاز الشمال، وفق نظام التسقيط الفردي.

وجاء تتويج نادي الجيش بلقب البطولة، بعد فوزه على فريق الشرطة بخمسة أهداف لهدف، فيما حل فريق الاعظمية بالمركز الثالث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الجيش يحرز لقب بطولة أندية العراق بكرة الماء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الجيش يحرز لقب بطولة أندية العراق بكرة الماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).