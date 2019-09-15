الجبوري يبدي استعداده لتسلم منصب نائب رئيس الجمهورية

2019/09/15 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

ابدى رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، اليوم الاحد، استعداده لتسلم منصب نائب رئيس الجمهورية اذا ما انيط به، وفيما اكد بالوقت ذاته عدم وجود أي تحرك رسمي للحصول على المنصب، بين ان عمله الحالي يقتصر على الحوارات السياسية والاجتماعية.

وقال الجبوري ان "الحديث عن وجود حراك سياسي للتواصل مع كافة الأطراف السياسية للحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية مجرد تسريبات إعلامية ليس لها أي جانب رسمي".

وأضاف : "اما اذا تم اختياري الى هذا المنصب فأنه بطبيعة الحال سأكون عند حسن ظن من رشحني واسند لي هذا المنصب"، مبينا ان "اجتماعه الأخير مع رئيس الجمهورية برهم صالح لم يتطرق الى هذا الموضوع".

وتابع "لدي نشاط حزبي سياسي وعمل دؤوب على كافة الأصعدة الاجتماعية والتواصل مع الجماهير".

وكانت وسائل اعلام تحدثت في وقت سابق، عن حراك سياسي يقوم به رئيس حزب التجمع المدني للاصلاح سليم الجبوري، للحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية.

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