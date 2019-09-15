درجال يرفض مقترح جبار ويمهل الاتحاد أسبوعاً للإستقالة

2019/09/15 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رفض الكابتن، عدنان درجال، مقترحا لنائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات علي جبار.

وذكرت أنباء بان اجتماعا "حضره مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، اياد بنيان عقد مساء اليوم جمع الكابتن عدنان درجال بالنائب الثاني لاتحاد الكرة علي جبار اضافة الى عضو هيئة عامة يتمتع بثقة اعضاء الاتحاد {دون ذكر أسمه}".وأشارت الانباء الى ان "درجال وافق على تأجيل محكمة الغد لمدة أسبوع فقط بانتظار تحقيق مطالبه بالاستقالة الجماعية لإتحاد الكرة".وكشفت ان "درجال رفض مقترح جبار بان يكون رئيسا للاتحاد مقابل التنازل عن الشكوى".يشار الى ان يوم الجمعة الماضي كان قد شهد اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة، ضم من جانب الاتحاد، عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد، والنائب الثاني علي جبار، وعضو الاتحاد يحيى زغير، مع اللاعب الدولي السابق عدنان درجال، وبحضور رئيس الاتحاد القطري باللعبة حمد بن خليفة، ورئيس اتحاد الكرة السابق حسين سعيد لمناقشة شكوى درجال ضد ثلاثة مسؤولين في الاتحاد.وتقدم درجال بشكوى في محكمة جنايات الرصافة، يتهم فيها أمين سر الاتحاد صباح رضا، ومدير العلاقات وليد طبرة، ورئيس لجنة الاستئناف في انتخابات اتحاد الكرة ستار زوين بالتزوير في اوراق ترشيحه للرئاسة التي فاز بها الملا عبد الخالق مسعود.



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