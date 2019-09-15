بالفيديو.. مارادونا يخسر أول مباراة له مع خيمناستيك على ملعبه

2019/09/15 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} خسر مدرب نادي خيمناستيك ييجو أرماندوا مارادونا أول مباراة له على ملعبه اليوم الاحد.

وكان نادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني اصدر، بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله تعيين دييجو أرماندوا مارادونا مديرًا فنيًا للفريق، ليقود الذئاب في موسم 2019/2020.ويحتل جيمناسيا المركز الرابع والعشرين والأخير في سلم ترتيب الدوري الأرجنتيني، وفي رصيده نقطة واحدة فقط.جيمناسيا خاض خمس مباريات فقط في الدوري الأرجنتيني، وخسر في 4 مواجهات وتعادل في مباراة أخرى.



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