2019/09/15 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- !أطل بزغك يا صوريا

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بزغ شمسك عالياً غلانا

أنفجاراً حمى سمعانا

أزيز الرصاص ناشراً شتانا

زخات الحديد سالت دمانا

أخترقت ..



مزقت ..



جسدانا

عوت الحيوانات أنتشارا

هائجة بغير قوانا

بشاعةُ قتلٌ جماعيٌّ سقانا

أرضُ شهادةٌ أمومةٌ وشبيبةٌ مُهانا

طلقاتٌ رُشقت عمداً رشقانا

مزقت أجسادُ أطفالٌ ونساءٌ ورجالا

أجسادٌ بريئةٌ لفت بتراب عريانا

أشتعل كل لحظة شمعانا

نورت طريق الأجيال بهانا

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كلدانيتك تكلمت ، فنطقت صوريا

كلاكما خالدانا

حريتك صانت لمعانا

دمائك صانها صفانا

وخلدك في كل الأعوام تكرارا

وشوقك كعمق الماء سقانا

ونسيم الصباح يبزغ لمعانا

أنوفنا لا يخيبها شمٌ ، ذوقُ شفانا

كفاك ظلماً وهجراً ظلمانا

والشوق مزق القلوب ، فبكانا

غيابنا ..



تشردنا..



قتلنا شقانا

ذاك زمنٌ ، واليوم دهرٌ ، سلسٌ دمانا

خفقٌ فخفقانٌ ، لقلوب مُهانا

صوتُ صدى ، وصرخةُ همومٌ عُلانا

عاضدنا نضالك الدائم فبكانا

لم يستكن الفكر للحق والعدل لمعانا

شبيبة حق وعدل ، نهضت لظُلمانا

وصوريا بقت سارية خالدة لخلدانا

منصور عجمايا

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