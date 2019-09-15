مصدر بالتربية : الثلاثاء المقبل سيتم حسم قرار الدور الثالث من عدمه

2019/09/15 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية، اليوم الأحد، بأن الثلاثاء المقبل سيكون الموعد الحاسم بشأن الموافقة على إجراء دور ثالث من عدمه.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، إن"يوم الثلاثاء المقبل سيتم حسم الموافقة على قرار الدور الثالث او رفضه نهائيا"، مبينا أن"هناك عدة مطالبات بشأن إجراء الامتحان من قبل جهات حكومية وبرلمانية سيتم مناقشتها ودراستها".

وذكرت وزارة التربية في بيان مساء اليوم أن" وزير التربية وكالة قصي السهيل قرر عقد اجتماع لهيئة الرأي في الوزارة لمناقشة طلب لجنة التربية النيابية على اجراء امتحان الدور الثالث للطلبة الراسبين ، واستحصال موافقة مجلس الوزراء على اجراء الامتحان".

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