شرطة الاحداث تلقي القبض على متهمين اثنين بقضايا مخدرات في ذي قار

2019/09/15 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت شرطة الاحداث، اليوم الاحد، من القبض على متهمين اثنين بقضايا مخدرات في ذي قار.

وقال اعلام شرطة ذي قار، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تمكن مركز شرطة الاحداث من القبض على المتهم الحدث ( م , م , ع ) البالغ من العمر 15 عام يسكن الناصرية حي الفداء وشريكه المتهم ( أ, ج , ش ) البالغ من العمر 20 عام يسكن الناصرية مدينة الصدر والصادر بحقهما اوامر قبض قضائية استنادا لإحكام المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية".

واضاف "دونت اقوالهما بالاعتراف قضائيا وجرى توقيفهما اصوليا لإكمال التحقيق".

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