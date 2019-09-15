الأحمد لإيران: لا نريدك عدواً وعليك مراجعة حساباتك

2019/09/15 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد:”علينا أن نتوحد لمنع تدهور قضيتنا الفلسطينية، مبيناً أن الحكومة قررت بعد هدم البيوت في وادي الحمص، أن تعيد البناء مرة جديدة في الوادي بالقدس”.

وأضاف” أن الحكومة ستمنع استيراد أشياء غير ضرورية من إسرائيل”.

وأكد في حديث متلفز له أن تصريحات نتنياهو تعبر عن استراتيجية الحكومة الاسرائيلية، محملاً نتنياهو واي حكومة تتخذ قرار الضم المسؤولية عن انهاء مسار السلام.

وأوضح لا نريد أن تتحول إيران لعدو لكن عليها أن تعيد حساباتها”، مؤكداً على أنه يجب أن تعود سوريا للجامعة العربية وعلينا التخلص من محاولة تدميرها، وعلينا حل الخلافات العربية العربية لإنقاذ القضية الفلسطينية .

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