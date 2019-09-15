2019/09/15 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تنتزع برونزية مونديال السلة من أستراليا بعد فوزها بـ (67-59) في بطولة العالم المقامة حاليا في الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/15 | 23:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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