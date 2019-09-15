2019/09/15 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا- إنرجي أسبكتس: الهجمات عطلت 18 % من إنتاج الغاز الطبيعي و50 % من إنتاج الإيثان وسوائل الغاز في السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/15 | 23:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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