2019/09/15 | 23:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بريطانيا- إنرجي أسبكتس: الهجمات عطلت 18 % من إنتاج الغاز الطبيعي و50 % من إنتاج الإيثان وسوائل الغاز في السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/15 | 23:59.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا- إنرجي أسبكتس: الهجمات عطلت 18 % من إنتاج الغاز الطبيعي و50 % من إنتاج الإيثان وسوائل الغاز في السعودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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