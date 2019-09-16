2019/09/16 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bQCkdi-_JbM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد المهدي يواجه نبوءات اقالته بمجالس وزارية - على الطاولة - الحلقة ٨٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد المهدي يواجه نبوءات اقالته بمجالس وزارية - على الطاولة - الحلقة ٨٤) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).