2019/09/16 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bmdpiz6F3Ys

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خالد الجشعمي : وزير الصحة تعرض لضغط وابتزاز اقوى من طاقته) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خالد الجشعمي : وزير الصحة تعرض لضغط وابتزاز اقوى من طاقته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).