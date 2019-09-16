2019/09/16 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش يحرز لقب بطولة اندية العراق بكرة الماء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/16 | 00:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش يحرز لقب بطولة اندية العراق بكرة الماء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش يحرز لقب بطولة اندية العراق بكرة الماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).