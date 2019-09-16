استطلاع: هل انت مع اجراء امتحانات الدور الثالث للسادس الاعدادي؟

2019/09/16 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بعد اعلان نتائج امتحانات الدور الثاني لبغداد والمحافظات للسادس الاعدادي، ازدادت المطالبات باجراء امتحانات {الدور الثالث}.

حيث طالب عديد الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى لجنة التربية النيابية باجراء الدور الثالث لمنح فرصة للطلبة عطفاً على الاجواء العامة والصعوبات التي تمر بها البلاد.للتصويت اضغط على الرابط التالي: هنــــــــــا

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