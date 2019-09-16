العثور على جثة عنصر في البيشمركة في كركوك

2019/09/16 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عثرت قوة أمنية، على شاب من البيشمركة، في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وقال مدير مركز شرطة الدبس العقيد قاسم صابر في تصريح صحفي انه "تم العثور على جثة شاب من البيشمركة يدعى {كارزان علي عمر} يبلغ من العمر 35 عاما في الاراضي الزراعية بالقرب من قرية {جخماخه} التابعة للقضاء بعد وفاته يوم أمس".وأضاف، انه "بعد أخطارنا بالعثور على جثة البيشمركة اليوم الاحد توجهنا فورا الى مكان الحادث وتم فتح تحقيق فيه".وأشار صابر الى، انه "بعد التحقيق تبين ان الشاب البيشمركة توفي اثر ماس كهربائي، حيث وجود عواميد كهربائية من حديد في محيط اراضيهم".



ولفت الى، ان "الشاب لديه طفلين وهو من افراد البيشمركة منذ عدة سنوات وزار خلال عطلته اراضيهم الزراعية بالقرب من قرية {جخماخه} بقضاء دبس".انتهى

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