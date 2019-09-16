وزير التخطيط يعلن انخفاض معدل البطالة ويؤكد ان نسبة الفقر في المثنى بلغت 52 بالمئة

2019/09/16 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي اليوم الاحد، انخفاض معدل البطالة في العراق خلال العام 2018 الى 14 بالمئة بالمقارنة مع 28 بالمئة العام 2004.

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