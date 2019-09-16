2019/09/16 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الإرهاب تكشف حقيقة نقل عبد الوهاب الساعدي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب تكشف حقيقة نقل عبد الوهاب الساعدي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب تكشف حقيقة نقل عبد الوهاب الساعدي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).