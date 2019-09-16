سقوط الديوانية اداريا .. إضرام نار بعد منتصف الليل احتجاجا على اقالة المحافظ – صور

2019/09/16 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قال مواطنون من أهالي الديوانية لمراسلين و إعلاميين ان مركز المحافظة في حالة فوضى بعد التصويت على اقالة محافظ ومحاولة اختيار بديل .وجوى قطع الطريق العام واحتجاجات في قضاء الحمزة (صوب الخزاعل) بسبب اقالة الشيخ زهير الخزعلي من منصب محافظ الديوانية.وجرى اعتداء على القوات الأمنية في قضاء الحمزة الشرقي بقناني […]

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