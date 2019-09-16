بالصور – ادارة ترمب تنشر صورا عن دمار المنشآت النفطية السعودية و توقعات بارتفاع أسعار النفط الاثنين.. و تورط جماعات عراقية

2019/09/16 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : متابعة مع سي ان ان و روسيا اليوم : أطلع البيت الأبيض الصحفيين على صور تظهر المواقع التي تعرضت للأضرار جراء الهجوم على منشآتين نفطيتين لشركة “أرامكو” في السعودية يوم السبت.وأرفقت السلطات الأمريكية الصور بتعليق يفيد بأن 19 موقعا على الأقل للبنية التحتية الحيوية في معملي بقيق وهجرة خريص، ضربت بـ”دقة […]

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