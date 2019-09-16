ناد عالمي للسلة يطلق

2019/09/16 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن نادي تورونتو رابتورز، المتوج في الموسم الماضي بطلا لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إطلاق "حجاب رياضي" يحمل شعاره، مستوحى من نشاط مجموعة

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