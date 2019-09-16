الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في الاعظمية

2019/09/16 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق في قاعة لبناء الاجسام بالاعظمية في بغداد.

وقال المصدر في حديث ان "حريقا اندلع داخل قاعة لبناء

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