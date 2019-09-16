منشور لجهاز مكافحة الإرهاب على فيس بوك يحبط محاولة انقلاب ضد عبد الوهاب الساعدي .. اسرار ساعة الانقلاب

2019/09/16 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تفاجأ ملايين العراقيين اللليلة من بيان اصدره موقع تابع لجهاز مكافحة الارهاب على منصة فيس بوك يدعو فيه الشعب العراقي الى رفض قبول قرار اقالة او احالة الفريق عبد الوهاب الساعدي من مكافحة الارهاب الى وظيفة في وزارة الدفاع ..وأثار صمت الفريق الساعدي وعدم نفيه المنشور التكهنات من صحة القرار ..[…]

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