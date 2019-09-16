2019/09/16 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باصابة 10 عناصر من القوات الامنية بعد اشتباكات مع مؤيدي محافظ الديوانية المقال.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "قائد شرطة الديوانية، وصل مع قوة فض الشغب وقوات swat الى قضاء الحمزة الشرقي وبعد ان تم الاعتداء على القوات الأمنية واصابة ١٠ منتسبين من الأجهزة الأمنية".





واضاف انه "تم تفريق جميع مؤيدي محافظ الديوانية المقال، بعد ان قاموا بحرق الأطارات وقطع الطريق والاعتداء على الأجهزة الامنية، مبينا ان الاجهزة الأمنية توجه المنتسبين لرفع شكوى قانونية ضد المعتدين".

يشار الى انه أفادت مصادر محلية في الديوانية،، بسقوط عدد من الشوارع في المحافظة بيد عشيرة المحافظ المقال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 10 عناصر من القوات الامنية بعد اشتباكات مع مؤيدي محافظ الديوانية المقال) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة 10 عناصر من القوات الامنية بعد اشتباكات مع مؤيدي محافظ الديوانية المقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).