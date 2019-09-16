الإساءة إلى المرجعية.. الأهداف والنوايا

2019/09/16 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الرضا محسن الملا

شهد العراق بعد عام 2003 احداثاً غاية في الاهمية كادت ان تودي به الى الهاوية لولا عناية الله تعالى ومواقف المرجعية النقية

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