غرقاً.. مصرع أكثر من 11 سائحا في الهند

2019/09/16 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أسفر تحطم وغرق زورق سياحي، كان يقل مجموعة من السائحين في جنوب شرق الهند، عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا منهم.

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