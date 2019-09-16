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شاهد بالفيديو.. انقاذ فتاة شابة حاولت الانتحار من اعلى برج المراقبة في منطقة الحسينية من قبل النجدة والدفاع المدني


شاهد بالفيديو.. انقاذ فتاة شابة حاولت الانتحار من اعلى برج المراقبة في منطقة الحسينية من قبل النجدة والدفاع المدني
2019/09/16 | 01:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: qoJBZLU4mPY

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