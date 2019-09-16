فخر أبوظبي يفوز على النصر العماني في المباراة الافتتاحية من كأس محمد السادس للأندية الأبطال

2019/09/16 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي؛ 15 سبتمبر 2019: حصد فريق الجزيرة أمس فوزه الأول ضمن منافسات من كأس محمد السادس للأندية الأبطال في مواجهة فريق النصر العماني (1 – 0)، وذلك في مباراة الذهاب ضمن الدور الأول للبطولة والتي أقيمت على أرض النصر العماني في مجمع صلالة الرياضي.وأبدى الهولندي يورغن ستربيل مدرب الجزيرة سعادته بفوز فريقه، رغم أنه توقع أن يحرز “فخر أبوظبي” المزيد من الأهداف خلال المباراة الهامة.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب زايد العامري في الدقيقة 22 من الشوط الأول، لتتصاعد آمال الجزيرة بالتقدم لدور الـ 16 للبطولة، رغم أن الفريق لعب من دون أهم لاعبيه الدوليين مثل على مبخوت، وعمر عبد الرحمن، وخلفان مبارك.

وقال ستربيل خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: ” كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف.



ومع ذلك، نحن سعداء بالفوز”.



وأضاف “”لعب المباراة على أرض فريق النصر جعل فوزنا أمرًا صعبًا.



وقد توقعنا ذلك من البداية، فقد لعب فريق النصر بشكل جيد للحظة الأخيرة وصنعوا الكثير من الفرص الجيدة، وكان لديهم فرصة للفوز، لذلك أنا مسرور بجهود فريقي وبالنتيجة”.

شهدت المباراة المشاركة الأولى للمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش منذ تعاقد الجزيرة معه هذا الصيف، واعتمد ستربيل على البرازيلي كينو ولاعب الوسط الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو في بداية اللعب.

وقال ستربيل “كانت هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها بهذا التشكيل، والنتيجة تحفزنا على الفوز في مباراة الإياب.



نأمل أن نحقق الفوز في كل المباريات، وأعتبر هذا نوع من الاستعداد والتدريب الجيد للمباراة الأولى في موسم الدوري”.

وأشار يورغن ستربيل أنه حريص على منح بعض الراحة للاعبيه قبل مباراة دوري الخليج العربي المقررة يوم الخميس.

من جدير بالذكر أن الجزيرة سيلتقي النصر العماني في مباراة الإياب في استاد محمد بن زايد في 23 سبتمبر

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