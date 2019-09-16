2019/09/16 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعود العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 18 بالمئة ليصل سعره إلى نحو 72 دولاراً للبرميل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/16 | 01:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صعود العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 18 بالمئة ليصل سعره إلى نحو 72 دولاراً للبرميل ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صعود العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 18 بالمئة ليصل سعره إلى نحو 72 دولاراً للبرميل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).