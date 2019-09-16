الإمام الحسين (ع) ثورة محمدية سماوية

2019/09/16 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد توفيق علاوي

الحسين عليه السلام في ثورته الجبارة كانت له اهداف بعيدة جداً ضمن مخطط إلهي ابلغه الله لرسوله الكريم (ص) وتم تهيئة الحسين (ع)

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