2019/09/16 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يسعى الباحثون لتقديم أمور أكثر بساطة وراحة للأشخاص لمتابعة صحتهم ولتقديم تقارير عن وضعهم من دون الحاجة إلى الذهاب المتكرر إلى الطبيب أو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بيجامة" ذكية تحسب أنفاسك وتراقب دقات قلبك!) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بيجامة" ذكية تحسب أنفاسك وتراقب دقات قلبك!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).