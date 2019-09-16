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شاهد بالفيديو.. رجل يطلب عمه 20 ورقة ومارجعهن له شاهد ماذا رد السيد رشيد الحسيني عليه


شاهد بالفيديو.. رجل يطلب عمه 20 ورقة ومارجعهن له شاهد ماذا رد السيد رشيد الحسيني عليه
2019/09/16 | 01:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: UlmHNtya92g

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