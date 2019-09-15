2019/09/16 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZjvsivKwiQ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت العاصمة - 2019/9/15) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت العاصمة - 2019/9/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).