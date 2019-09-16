كتلة السند الوطني: تحقيقات ‏الحكومه اثبتت ان “اسرائيل” تقف وراء استهداف العراق

2019/09/16 | 02:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بين رئيس كتلة السند الوطني النائب احمد الاسدي، أمس الاحد، ان ‏الحكومه اتمت التحقيقات واثبتت العراق تم استهدافه من قبل القوات المعاديه”الاسرائيليه”.

وقال الاسدي

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