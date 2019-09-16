الإعدام شنقا لستة من الأخوان والمؤبد لستة آخرين

2019/09/16 | 02:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت مصادر قضائية مصرية مطلعة، إن محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمركز "إيتاي البارود"، قضت يوم الاحد بإعدام ستة من اعضاء الأخوان المسلمين المتهمين

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