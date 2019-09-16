بالفيديو – مشعان الجبوري في تصريح ناري : الخنجر قال لي ارجوك مستعد ان اذهب لان اقبل راسه- من هو ؟

2019/09/16 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : قال السياسي العراقي مشعان الجبوري ” ان رئيس تحالف المحور خميس الخنجر قال له ..ارجوك انا مستعد ان اذهب للنجيفي لان اقبل راسه ” فيديو 9628E271-2220-425A-B38A-C3707C1A0499

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