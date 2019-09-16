قرار مفاجئ من ترامب بعد هجمات أرامكو..ما هو؟

2019/09/16 | 02:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الإثنين، إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة، بسبب الهجوم على منشأتي نفط في

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