سعود سالم - اللسان المقطوع

2019/09/16 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم الصمت جدارتحاصره الأصواتوحضور اللسانصدى الحجريتردد في بحيرة الغثيان يتدثر بمعطف السفرالصمت جدار وكهفومخبأ سري للضجرتستريح في ظل الكلماتتتشبت بالأرض تتشيأتتكون كالصخرتنمو في قدميكالجذور والذكرياتوتترسخ في الترابكالشجرتتكاثر حولك الحدود والأسواروالأسرار دواما يعبق بالسكونكينونة ووعي بمعنى أن تكونمحاصرةفي ذاتها بذ......

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