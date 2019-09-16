2019/09/16 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نسرين_عامر هذه المحاكم لا تحتكم إلى أدنى المعايير القضائية أو الدولية أو الأخلاقيةفالقاضي هو عبارة عن ضابط برتبة لا تقل عن رائدولايشترط مرسوم انشاء المحمكة أن يحون مجازا في القانون علاوة على انه لا يوجد أي فصل بين السلطات..فالقاضي الذي يفترض أنه سلطة قضائية عبارة عن ضابط يمثل السلطة التنفيذية فوزير الدفاع الذي عينه يملك حق عزله وبدون بيان سبب العزل.فلا حصانة لما يسمى بالقاضي بالمحكمة الميدانية ولا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نسرين عامر - ماكينة القتل المسماة المحكمة الميدانية في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نسرين عامر - ماكينة القتل المسماة المحكمة الميدانية في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).